Dossier Montane, quel buco al Trasimeno in cui rischiano di affondare i Comuni

Si affonda solo al Trasimeno, dove la Comunità Montana, nel tempo, è stata usata dai Comuni come un bancomat. Per fare marciapiedi, piazze, realizzare immobili. Azioni che nulla hanno a che vedere con le finalità di una Comunità Montana. Una gestione “disinvolta”, accusa oggi la Giunta Tesei. Che l’11 aprile incontrerà i sindaci del Trasimeno. Per i quali si prospetta un default, se non arriverà un soccorso a livello nazionale. Poi la Regione incontrerà gli altri sindaci, che storcono la bocca di fronte alla prospettiva di dover andare in soccorso di chi è stato fin troppo spendaccione.

Il fondo unico definito per legge nel 2018 per venire in soccorso della Montana del Trasimeno, infatti, non basterà a riempire quel buco. Anche nel caso in cui si riesca a piazzare al meglio sul mercato i beni delle altre Montane, mancheranno sempre circa 8 milioni di euro. Che i Comuni soci del Trasimeno e della Media Valle, a quel punto, sarebbero chiamati a dover ripianare con i loro miseri bilanci.

“Questa situazione si conosceva da anni ma non si è intervenuto” accusano Tesei e i suoi assessori. Che chiamano in causa, politicamente, chi li ha preceduti. In attesa che, magari su impulso dei sindaci, la magistratura contabile e ordinaria accenda i suoi riflettori sulla gestione “disinvolta” che avveniva sulle rive del lago.

(a seguire servizio completo)