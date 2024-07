Dossena "Spalletti via? Non c'è tempo per cambiare" - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – “Non abbiamo tempo per cambiare, però bisogna cambiare qualcosa. Chiacchiere ne abbiamo sentite molte negli ultimi tempi, negli ultimi anni, non solo a questo Europeo. Se si vogliono cambiare le cose si cambiano; se non si vogliono novità invece assisteremo ancora a partite e a situazioni come quelle contro la Svizzera”. Lo ha detto l’ex calciatore Beppe Dossena, a chi gli ha chiesto se dopo la prematura eliminazione dell’Italia dall’ultimo Europeo di calcio andrebbe esonerato il ct azzurro Luciano Spalletti. “Ognuno ha delle responsabilità, ovviamente, non sta tutto soltanto in quello che è stato fatto da Spalletti o in quello che fa la presidenza o in quello che fa la Figc”, ha aggiunto Dossena a margine di un evento legato al Premio Internazionale Fair Play Menarini.

col/gm/gtr