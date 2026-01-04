 Dos Santos, il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Dos Santos, il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata

tecnical

Dos Santos, il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata

Dom, 04/01/2026 - 22:02

Condividi su:

(Adnkronos) –
Tahirys Dos Santos, diciannovenne terzino della squadra B del Metz (club francese di Ligue 1), è uno dei superstiti della tragedia di Crans-Montana. Il calciatore era al primo piano del locale ‘Le Constellation’ insieme alla sua ragazza la notte di capodanno e proprio per salvare la sua compagna è rimasto ustionato, dopo essere rientrato per portarla via dalle fiamme. Lo ha raccontato il suo agente Christophe Hutteau a BfmTv: “Per fortuna Tahirys si trovava al piano terra e non nel piano interrato quando è scoppiato l’incendio. È riuscito a fuggire subito fuori, ma poi si è accorto che la sua ragazza era rimasta all’interno. Quindi è tornato indietro e si è gettato tra le fiamme per cercarla e salvarla. Oltre a essere una vittima, Tahirys è anche un eroe”. Dos Santos adesso è ricoverato a Stoccarda ed è in ospedale anche la sua fidanzata. 

Hutteau ha aggiunto: “Non posso dire che Tahirys stia bene, sta soffrendo. Ha ustioni su circa il 30% del corpo. Ha riportato ustioni sulla parte posteriore della testa e su una vasta porzione del corpo. Dovremo attendere quattro o cinque giorni per saperne di più, perché nei pazienti ustionati i primi giorni sono cruciali dal punto di vista delle infezioni e delle infezioni secondarie”.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!