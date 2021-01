Dorga, arrestato dai carabinieri giovane a Castiglione

Il 28enne riforniva i tossicodipendenti della zona | Le indagini dei militari sugli stranieri che risultano senza lavoro ma hanno un tenore di vita elevato

Droga, arrestato giovane dai carabinieri di Castiglione. I militari della stazione di Castiglione del Lago, a seguito di mirata attività investigativa in quel paese, hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti S.B., albanese, 28enne, celibe, disoccupato, residente nella località lacustre, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati inerenti il traffico di stupefacenti.

Il 28enne controllato da giorni

I carabinieri, che da tempo stavano monitorando gli incontri che lo straniero intratteneva con alcuni tossicodipendenti di Castiglione del lago, dopo una serie di risultanze investigative ed aver verificato alcune situazioni hanno deciso di procedere ad una perquisizione di iniziativa presso l’abitazione del ventottenne che ha consentito di rinvenire grammi 38 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancio elettronico di precisione, materiale vario per il taglio ed il confezionamento della droga.

L’arrestato è pertanto stato condotto presso gli uffici della stazione carabinieri di Castiglione del Lago per la redazione dei vari atti ed incombenze di rito e poi tradotto presso la casa circondariale di Perugia Capanne, come disposto dall’autorità di Perugia. Lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro per poi essere analizzato.

Controlli dei carabinieri sugli stranieri

I carabinieri sono impegnati in particolari attività investigative soprattutto nei confronti di quei soggetti di nazionalità straniera che, pur risultando disoccupati, hanno un tenore di vita elevato e destano sospetti da dove possano trarre i loro profitti.