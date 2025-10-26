 Doppio giallo (mancato) a McKennie e rigore chiesto da Conceicao: proteste in Lazio-Juve - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Doppio giallo (mancato) a McKennie e rigore chiesto da Conceicao: proteste in Lazio-Juve

tecnical

Doppio giallo (mancato) a McKennie e rigore chiesto da Conceicao: proteste in Lazio-Juve

Dom, 26/10/2025 - 23:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Proteste in Lazio-Juventus. Oggi, domenica 26 ottobre, all’Olimpico va in scena il big match dell’ottava giornata di campionato, segnato da episodi arbitrali dubbi. Succede tutto nel secondo tempo, con proteste da una parte e dall’altra, con la Lazio che chiedeva l’espulsione di McKennie per doppia ammonizione, mentre la Juventus cercava un rigore per intervento in area di Gila su Conceicao. 

Succede tutto nel secondo tempo. Al 57′ McKennie in ritardo ferma la ripartenza di Guendouzi, atterrando il centrocampista francese. L’arbitro Colombo non interviene e non estrae il cartellino giallo per il mediano bianconero che, già ammonito pochi minuti prima, sarebbe stato espulso. Un episodio chiave che ha scatenato le vibranti proteste sia dell’Olimpico che dello stesso Guendouzi e di Sarri in panchina. 

Poco dopo è la Juve a protestare. Conceicao riceve dalla in area e viene fermato dall’intervento di Gila, rimanendo a terra dolorante. L’arbitro, ancora una volta, lascia correre l’azione prosegue con un triplo tiro, murato, della Lazio. Da un replay però il difensore biancoceleste sembra pestare il piede del portoghese in area, ma dopo un rapido check del Var il gioco riprende tra le proteste bianconero. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!