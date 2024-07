Doppia medaglia per l’Italia in P10! - Tuttoggi.info

Ha tenuto con il fiato sospeso letteralmente fino all’ultimo colpo la finale di Pistola a 10 metri all’Olimpiade di Parigi 2024: In particolare parliamo del testa a testa tra l’italiano Federico Nilo Maldini nei confronti del cinese Yu Xie. Quest’ultimo ha però tenuto duro fino alla fine e ha conquistato la medaglia d’oro con 240,9 punti, mentre Maldini è medaglia d’argento con 240 punti. Medaglia di bronzo per l’altro azzurro che era giunto in finale, Paolo Monna, che è risalito dalla quinta posizione agguantando la terza piazza del podio con 218,6. Al di là della soddisfazione per i risultati individuali, occorre sottolineare che è la prima volta che l’Italia riesce ad avere due atleti a podio simultaneamente in una finale olimpica di P10, un risultato decisamente storico.

L’articolo Doppia medaglia per l’Italia in P10! proviene da Armi e Tiro.