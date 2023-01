Dopo lite con il compagno chiede aiuto in "codice" ad una conoscente, interviene Polizia - Tuttoggi

Le due donne avevano concordato l'escamotage già in precedenza, la compagna dell'uomo dopo l'intervento della Polizia si è allontanata da casa

Spaventata da un’accesa discussione con il compagno si è chiusa in camera da letto riuscendo a fare un cenno dalla finestra ad una conoscente, pronunciando una parola in “codice” al fine di avvertire immediatamente la Polizia di Stato.

E’ successo a Perugia, dove le forze dell’ordine sono di fatto intervenute proprio grazie a questo escamotage (concordato in precedenza tra le due donne), espletando i dovuti accertamenti su un uomo – un 43enne italiano – con precedenti per ricettazione, porto di armi e oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebrezza e detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.