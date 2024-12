Dopo il successo del binomio Roco e la Nuova Brigata Pretolana alla Festa della Canzone Perugina seguiranno altre collaborazioni - Tuttoggi.info

Con il brano, vincitore della terza edizione del festival perugino, è prevista l’incisione della canzone con una etichetta indipendente





( Perugia) La “Festa della Canzone Perugina” si è rivelata un’importante vetrina per il talento musicale, mettendo in luce una ricca varietà di stili tra i partecipanti. L’evento ha attratto un pubblico numeroso e appassionato, dimostrando così il suo valore e la sua rilevanza nel panorama musicale.

Per noi, partecipare a questa manifestazione è sempre stato un desiderio, anche se lo scorso anno non ci siamo sentiti pronti per affrontare un palcoscenico così importante, soprattutto a causa della recente perdita di due membri del nostro gruppo. Questi eventi richiedono non solo abilità musicali, ma anche un certo benessere emotivo, e la nostra situazione non ci ha permesso di esprimerci al meglio.

Questa la compagine della Brigata Pretolana: Claudio Alunno, Giorgio Alunno, Luca Baccilli, Francesco Becchetti, Fabio Bestiaccia, Fabio Bracarda, Ivan Manfroni , Diego Mencaroni , Marco Moretti, Paolo Tacconi.

Il nostro lavoro si concentra sulla ricerca e valorizzazione dei canti antichi, un compito che richiede tempo e dedizione. Scrivere nuove canzoni è un processo complesso, e finora non ci siamo cimentati in questo. La nostra passione rimane quella di far rivivere melodie e storie del passato, contribuendo così a mantenere viva la tradizione musicale.

Speriamo che in futuro ci sarà una seconda opportunità di partecipare alla “Festa della Canzone Perugina” e di condividere il nostro amore per la musica con un pubblico più ampio. La nostra sfida è quella di continuare a esplorare e reinterpretare il patrimonio musicale che ci è stato tramandato.

“È bello vedere come la musica possa unire le persone e creare legami forti – commenta Diego Mencaroni – La nostra collaborazione con Roco è nata da una connessione autentica e da un amore condiviso per la musica. È davvero toccante sapere che, nonostante le difficoltà, come l’infortunio che ho subito, il gruppo abbia dimostrato un grande spirito di amicizia e supporto reciproco. Questo tipo di legame rafforza non solo le relazioni personali, ma anche la creatività artistica. Spero che la nostra esibizione alla Festa della Canzone Perugina, oltre all’esperienza indimenticabile legata al successo e all’apprezzamento da parte dei giurati e del pubblico, , rafforzi il connubio con Roco e continui che a prosperare!”





Tornando alla canzone Diego Menarono aggiunge : “Il brano è molto affascinante, uso questo aggettivo perché è una canzone che prende, che attrae, rimane in testa, per noi è un inno alla città di Perugia. Alla struttura originale abbiamo inserito il nostro stile musicale, le nostre voci e i nostri strumenti non convenzionali. È stato molto bello arrangiare e poi fare le prove di questo brano musicale”.





“È stato fantastico sentire quanto entusiasmo ci sia stato attorno a questo brano! È evidente che ha colpito non solo in del gruppo, ma anche il pubblico, e questo è sempre un ottimo segno. La decisione di registrare la canzone è sicuramente un passo importante e potrebbe portare a nuove opportunità. È interessante il fatto che siano già tante le richieste di disponibilità su piattaforme come Spotify , è un chiaro e indicativo interesse per il posizionamento della canzone. Non vediamo l’ora di ascoltare la versione finale e di scoprire come evolverà il progetto del gruppo!”





Siamo ovviamente felici e orgogliosi della vittoria che inoltre rende merito alla carriera musicale di Roco, se lo merita La sua carriera musicale è davvero notevole e merita di essere celebrata. Riproporre brani come “Na Volta” e “Inverno” con spessore artistico, è in grado di evidenziare la profondità e la poesia della sua musica. Questi pezzi non solo raccontano storie, ma evocano anche emozioni profonde, mostrando il talento e la sensibilità di Roco come artista. Continuare a valorizzare il suo repertorio sarà sicuramente un bel tributo anche per noi.