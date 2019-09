Dopo gli allagamenti, problemi per l’acqua potabile | Sii al lavoro

Il maltempo che ieri ha provocato alcune frane nel comune di Ferentillo ha determinato problemi per l’approvvigionamento idrico nelle frazioni di Macenano e Terria.

Gli smottamenti sono stati infatti causa dell’acqua di colore marrone proveniente dai rubinetti delle abitazioni e in alcune situazioni di mancanza di acqua. Il Servizio Idrico integrato, in collaborazione con il Comune di Ferentillo, è prontamente intervenuto mettendo subito in atto manovre di emergenza per ripristinare il servizio e garantire l’erogazione idrica.

A Macenano è stato realizzato un collegamento con il nuovo acquedotto Terria-Pentima che permetterà in breve tempo di riportare la situazione idrica alla normalità. A Terria invece sono stati svuotati i serbatoi per ripulirli del materiale che a causa delle frane si era infiltrato nell’acqua.

Un servizio di autobotti sta provvedendo al riempimento dei serbatoi stessi con acqua pulita e di qualità in modo che i residenti non abbiano problemi di approvvigionamento e salubrità. Una delle frane ha coinvolto anche le aree dell’acquedotto Terria-Pentima ma solo per alcune vie di accesso. Nessun problema per le condotte idriche.

