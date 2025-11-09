Dopo cinque anni di assenza, torna alla Polvese l’Isola di Einstein: al via la campagna di crowdfunding per il 2026 - Tuttoggi.info

Dopo cinque anni di pausa, l’Isola di Einstein si prepara a riaccendere la curiosità e la meraviglia dei visitatori di tutte le età. A rendere possibile questo ritorno è una scelta collettiva: il festival riparte con una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, coinvolgendo direttamente la comunità nel sostegno al progetto.

Dal 2012 al 2020, l’Isola di Einstein ha accolto oltre 150.000 visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, trasformando Isola Polvese, nel cuore del Lago Trasimeno, in un palcoscenico unico dedicato alla scienza e alla curiosità. In nove edizioni, il festival ha proposto centinaia di spettacoli, esperimenti e incontri con scienziati, divulgatori, artisti e performer di fama internazionale, diventando un modello riconosciuto di divulgazione scientifica partecipata.Per tre giorni ogni anno, la scienza è uscita dai laboratori per incontrare il pubblico in un contesto naturale e suggestivo, dove conoscenza e meraviglia si mescolano a gioco, arte e intrattenimento.

Per dare nuova vita a questa esperienza, la cooperativa sociale Psiquadro, ideatrice e organizzatrice del festival, ha scelto di ripartire dal basso. Il progetto è stato selezionato dalla Fondazione Perugia nell’ambito del bando “Raddoppia le tue idee”: ogni donazione effettuata dai cittadini sarà raddoppiata al superamento della soglia di 15.000 euro, moltiplicando così l’impatto di ogni contributo. L’obiettivo complessivo della raccolta è di 50.000 euro.

L’obiettivo è riportare l’Isola di Einstein a Isola Polvese dal 26 al 28 giugno 2026, con un nuovo formato ancora più integrato tra scienza, arte e natura. Per tre giorni, il Trasimeno tornerà a essere teatro di esperimenti dal vivo, performance, laboratori interattivi e incontri con i protagonisti della divulgazione scientifica europea.

C’è tempo per contribuire alla campagna fino al 1° dicembre 2025, dando così il proprio sostegno al ritorno dell’Isola di Einstein e moltiplicando l’impatto della propria donazione grazie al progetto “Raddoppia le tue idee” di Fondazione Perugia.

Vai alla campagna di crowdfunding su Fondazione dal Basso





Luogo: Isola Polvese