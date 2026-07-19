Donzelli "Via D'Amelio luogo sacro, contro la mafia bisogna stare tutti insieme" - Tuttoggi.info

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Donzelli “Via D’Amelio luogo sacro, contro la mafia bisogna stare tutti insieme”

ItalPress

Donzelli “Via D’Amelio luogo sacro, contro la mafia bisogna stare tutti insieme”

Lun, 20/07/2026 - 00:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “È un evento importante, che va avanti da trent’anni. Varie generazioni si sono passate il testimone, fin da ragazzini venivamo qua da tutte le parti d’Italia e continuiamo a farlo per un corteo silenzioso e senza simboli di partito, affinché tutti siano consapevoli di quanto è importante ancora oggi parlare di mafia e battersi tutti insieme per la legalità”. Lo ha detto il responsabile dell’organizzazione nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, in occasione della fiaccolata organizzata a Palermo per ricordare la strage di via D’Amelio. “Chi fa polemica e prova a fare sciacallaggio sulla tragedia di via d’Amelio per un interesse politico non merita nessun commento: va bene discutere in ambito politico, ma contro la mafia dobbiamo stare tutti insieme”, ha aggiunto.
xd8/fsc

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