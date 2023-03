xb1/sat/gsl

“Sicuramente la democrazia in Italia c’è grazie a chi è stato antifascista, ma non basta dirsi antifascisti per essere anche democratici”. Così il responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, a margine della conferenza stampa del partito per presentare le iniziative in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia.