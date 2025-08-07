Donnarumma finalista al Pallone d’Oro, in top 30 Lautaro e McTominay - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Un azzurro,, e tre star della Serie A, gli interisti, e il napoletano

L’Italia risponde presente nella top 30 del Pallone d’Oro maschile 2025, che sarà assegnato il prossimo 22 settembre al Thèàtre du Chàtelet di Parigi, dove saranno presenti anche le azzurre Sofia Cantore (Washington Spirit, tesserata con la Juventus nella scorsa stagione) e Cristiana Girelli (Juventus), candidate nell’edizione femminile.

Al maschile domina il Psg con nove giocatori nell’elenco (un record, condiviso con il Real Madrid nel 2018). Oltre al portierone italiano, sono presenti Dèsirè Douè, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha e Ousmane Dembele. Quest’ultimo, trascinatore con 35 gol nel cammino trionfale in Champions League e Ligue 1, è tra i grandi favoriti, insieme a Lamine Yamal, autore di 18 reti in 55 presenze col Barcellona campione di Spagna.

Il 18enne spagnolo sembra sicuro della vittoria del Trofeo Kopa, riservato al miglior Under 21 dell’ultima stagione, che lo vede candidato in compagnia dello juventino Kenan Yildiz, oltre a Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsì (Barcellona), Ayyoub Bouaddi (Lille), Estevao (Chelsea), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Joao Neves (Psg) e Dèsirè Douè (Psg). Doppia nomination anche per Donnarumma, finalista del Trofeo Yashin, riservato ai migliori estremi difensori.

A fare compagnia al portierone del Psg – al centro dei rumors su una possibile cessione ad un anno dalla scadenza del contratto -, c’è anche l’interista Yann Sommer, oltre ad Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal) e Matz Sels (Nottingham Forest). Al femminile sono candidate Ann-Katrin Berger (Gotham), Cata Coll (Barcellona), Hannah Hampton (Chelsea), Chiamaka Nnadozie (Brighton) e Daphne van Domselaar (Arsenal).

Antonio Conte, campione d’Italia col Napoli, ed Enzo Maresca, vincitore della Conference League e del Mondiale per Club col Chelsea, sono invece tra i candidati al Trofeo Cruijff, il premio assegnato al miglior allenatore dell’ultima stagione. Nell’elenco anche Luis Enrique (Psg), Hansi Flick (Barcellona) e Arne Slot, campione d’Inghilterra col Liverpool. Nel calcio femminile i migliori in panchina sono Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (Brasile), Justine Madugu (Nigeria), Renèe Slegers (Inghilterra), Sarina Wiegman (Inghilterra).

L’elenco completo al Pallone d’oro maschile:

Ousmane Dembele (Psg), Gianluigi Donnarumma (Psg), Jude Bellingham (Real Madrid), Desire Doue (Psg), Denzel Dumfries (Inter), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Manchester City), Viktor Gyokeres (Arsenal), Achraf Hakimi (Psg), Harry Kane (Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (Psg), Robert Lewandowski (Barcellona), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martinez (Inter), Scott McTominay (Napoli), Kylian Mbappè (Real Madrid), Nuno Mendes (Psg), Joao Neves (Psg), Pedri (Barcellona), Cole Palmer (Chelsea), Michael Olise (Bayern), Raphinha (Barcellona), Declan Rice (Arsenal), Fabian Ruiz (Psg), Virgil Van Dijk (Liverpool), Vinicius (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Florian Wirtz (Liverpool), Vitinha (Psg), Lamine Yamal (Barcellona).

L’elenco delle finaliste al Pallone d’oro femminile:

Lucy Bronze (Chelsea), Barbra Banda (Orlando Pride), Aitana Bonmati (Barcellona), Sandy Baltimore (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Klara Buhl (Bayern), Sofia Cantore (Washington Spirit), Steph Catley (Arsenal), Melchie Dumornay (Lione), Temwa Chawinga (Kc Current), Emily Fox (Arsenal), Cristiana Girelli (Juventus), Esther Gonzalez (Gotham), Caroline Graham Hansen (Barcellona), Patri Guijarro (Barcellona), Amanda Gutierres (Palmeiras), Hannah Hampton (Chelsea), Pernille Harder (Bayern), Lindsey Heaps (Lione), Chloe Kelly (Arsenal), Marta (Orlando Pride), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal), Ewa Pajor (Barcellona), Clara Mateo (Paris Fc), Alessia Russo (Arsenal), Claudia Pina (Barcellona), Alexia Putellas (Barcellona), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea), Caroline Weir (Real Madrid), Leah Williamson (Arsenal).

