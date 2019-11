Donna ustionata, i familiari sporgono denuncia per chiarire l’accaduto

È stata trasferita in gravissime condizioni al Sant’Eugenio di Roma la donna di 55 anni originaria del Ternano, e residente nel comprensorio dell’Assisiate-Bastiolo, ustionata dopo che il pigiama che portava ha preso fuoco mentre era ricoverata all’ospedale di Assisi. Proprio qui, dove si trovava da circa un mese, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sull’ottanta per cento del corpo. Ma i familiari della signora, assistiti dall’avvocato Gianni Dionigi, hanno sporto denuncia per chiarire quanto accaduto.

“Prima ci ha chiamato la badante, poi l’ospedale di Assisi: nel primo caso – si legge nella denuncia sporta al posto fisso di Polizia del Santa Maria della Misericordia e riportata dal Corriere dell’Umbria – la signora che assiste mia moglie mi ha segnalato che non poteva parlare, nel secondo caso la mia interlocutrice mi ha invitato a recarmi all’ospedale di Assisi. Mi sono recato precipitosamente al pronto soccorso di Assisi e mi hanno detto che mia moglie era stata ricoverata a Perugia. Quando sono arrivato a Perugia, i sanitari mi hanno detto che mia moglie versava in gravissime condizioni e che era ricoverata in terapia intensiva, viste le instabili condizioni che ne sconsigliavano il pur necessario trasporto al centro di grandi ustionati”.

Trasferimento che è poi avvenuto, una volta stabilizzate le condizioni della donna.

