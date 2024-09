Donna uccisa a colpi di arma da fuoco in casa, ferito figlio 15enne: è grave - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Una donna di 58 anni è morta oggi pomeriggio verso le 14 nella sua villetta di Vago di Lavagno (Verona) uccisa da alcuni colpi di arma da fuoco. Ferito gravemente anche il figlio di 15 anni che è stato trasportato d'ugenza all’ospedale di Borgo Trento dove versa in gravi condizioni, probabilmente nel tentativo di difendere la madre.

Il marito di 60 anni è stato fermato in un primo momento dai carabinieri di Verona, ma alcune fonti riferiscono che sembrerebbe sia da escludere un suo coinvolgimento.

Sul posto si è recato il sostituto procuratore di Verona Paolo Sachar, la polizia scientifica e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

“A seguito del recente fatto di cronaca che ha colpito duramente la nostra comunità, sul quale sono tuttora in corso le indagini delle forze dell'ordine, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare l’evento in programma stasera per lutto cittadino, stringendosi attorno ai familiari”. Così in un comunicato il sindaco di Lavagno Matteo Vanzan.