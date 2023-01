Donna in difficoltà al Lago Trasimeno: salvata dai carabinieri in barca per controlli | Foto - Tuttoggi

Salvata dai carabinieri che stavano svolgendo un controllo sul Trasimeno a bordo di una imbarcazione: protagonista della vicenda una donna che, colpita dai crampi e indebolita, non riusciva né a risalire a bordo della sua tavola da Stand Up Paddle né a raggiungere la terraferma a nuoto.

Mercoledì mattina, nel corso di un regolare servizio di perlustrazione in prossimità della darsena di Passignano sul Trasimeno, i militari del natante “CC 261” di Castiglione del Lago hanno individuato una donna, in acqua a circa 80 metri dalla riva, aggrappata alla propria tavola da SUP ma in evidente difficoltà. La stessa, in preda ai crampi e indebolita dalle fredde temperature dell’acqua, non riusciva né a risalire a bordo della tavola né a raggiungere la terraferma a nuoto. In quel momento stava transitando anche un traghetto Bus Italia di linea, privo di passeggeri, i cui marinai hanno lanciato un salvagente alla donna, la quale nonostante l’ausilio fornito non è riuscita a risalire a bordo della propria tavola.