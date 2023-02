Una donna di 38 anni è morta a Milano dopo essere stata investita, in sella alla sua bicicletta, da un tir. L’incidente è avvenuto in viale Brianza, non molto distante dalla stazione centrale. Secondo le prime informazioni la vittima pare stesse attraversando il piazzale quando è sopraggiunto il mezzo pesante. Per la 38enne non c’è stata nulla da fare nonostante i soccorsi. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale.

abr/gtr/