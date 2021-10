Donna condannata per truffa, arrestata al Trasimeno - Tuttoggi

Una donna condannata per truffa a 6 mesi di reclusione è stata arrestata nella zona del Trasimeno dai carabinieri

Una donna condannata per truffa a 6 mesi di reclusione è stata arrestata nella zona del Trasimeno dai carabinieri della stazione di Castiglione del Lago. Si tratta di una cinquantenne di origini toscane, condannata dal Tribunale di Ivrea due settimane fa per una truffa commessa nel 2010.

I militari della Stazione, mentre erano impegnati nel servizio di pattuglia esterna, hanno fermato un’autovettura procedendo al controllo degli occupanti, un uomo e una donna. Hanno così riscontrato l’esistenza del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Ivrea, emesso pochi giorni prima, a carico della cinquantenne.

Portata in caserma per i dovuti accertamenti, è stata successivamente tratta in arresto.

La donna, già conosciuta dalle forze dell’ordine precedenti, è stata poi condotta presso il carcere di Perugia – Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.