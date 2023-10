Donna arrestata con 400 dosi di cocaina a Foligno - Tuttoggi.info

La segnalazione di una madre porta al sequestro di droga e denaro contante in una abitazione nella periferia della città

I Carabinieri della Stazione di Foligno hanno tratto in arresto una donna di 32 anni, durante un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Tutto ha avuto inizio a settembre, quando, a seguito di una segnalazione di una madre preoccupata per il consumo di stupefacenti da parte del figlio, sono partite le indagini.

Il lavoro dei militari ha consentito, in breve tempo, di tracciare l’origine dello stupefacente. Le successive attività di approfondimento hanno portato all’individuazione di un’abitazione sita nella periferia di Foligno come possibile luogo di spaccio. Grazie alle prove raccolte, e in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Spoleto, è stato emesso un decreto di perquisizione.

Durante la perquisizione dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto ben 400 dosi di cocaina, già pronte per la vendita, per un peso totale di 216 grammi, oltre a 5.500 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività illecita. Droga e denaro sono stati immediatamente sequestrati.

La donna, proprietaria dell’abitazione, è stata arrestata con l’accusa di detenzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti. Al termine delle operazioni, le è stata concessa la misura degli arresti domiciliari.