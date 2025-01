Donna accoltellata a Torino: "Il suo cane abbaiava troppo" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il suo cane abbaiava troppo. Sarebbe stato questo il motivo per cui un uomo di 72 anni, arrestato e che ora deve rispondere di tentato omicidio, ha ferito al collo e all’addome una donna. Il fatto è accaduto la sera di Capodanno alla periferia di Torino.

Secondo la ricostruzione degli agenti giunti sul posto, l’uomo, prima di aggredire la vittima, che si trovava in compagnia di un amico, si sarebbe lamentato che il cane della donna abbaiava ed era rumoroso. Dagli accertamenti è emerso che già in passato ci sarebbero stati litigi con la coppia a causa dell’animale. Soccorsa la donna è stata trasportata in ospedale e ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. La Procura di Torino ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.