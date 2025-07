Doncic torna in forma... senza basket: "Non ho giocato per un mese" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Luka Doncic non ha giocato a basket per un mese per tornare… al top della forma. L’asso dei Los Angeles Lakers ha raccontato la sua trasformazione fisica nel corso di un’intervista rilasciata a Today, su Nbc, commentando la copertina di Men’s Health che aveva portato tanti appassionati a interessarsi della sua svolta. “In realtà ho smesso di giocare a basket per un mese, cosa che non avevo mai fatto in tutta la mia vita”. Un fatto curioso per una star Nba, che ha aggiunto: “Mentalmente, gioco a basket da tutta la vita. Di certo non dimenticherò come si fa in un mese”.

“Sono un tipo competitivo. Quest’estate è stata diversa. Quanto è successo mi ha motivato per diventare migliore” aveva detto Doncic nell’intervista a Men’s Health, parlando della sua nuova dieta. Un regime alimentare scientifico per perdere chili e tornare al top, dopo un finale di stagione complicato. Senza glutine, con alimenti con pochi zuccheri, almeno 250 grammi di proteine e un frullato a base di latte di mandorla ogni giorno. La sua routine ha contemplato due allenamenti giornalieri da 90 minuti, a digiuno. E lavori organizzati in circuiti, ognuno con una parte di campo ed esercizi per parte inferiore e superiore del corpo. “Ovviamente cerco di non leggere molto e di concentrarmi” ha continuato lo sloveno, tornando sulle critiche. “Penso di essere ancora un buon giocatore, indipendentemente da quello che dice la gente”.