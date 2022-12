Donazioni per l'ospedale di Terni, Finanza e associazioni al fianco dei pazienti e sanitari - Tuttoggi

Donazioni all'ospedale di Terni, in campo Guardia di Finanza, TernixTerni, Arcicaccia e Circolo Dopolavoro

La Guardia di Finanza ha donato al reparto di Pediatria TIN e Neonatologia un saturimetro MASIMO e un Neonatal Resuscitation using T piece device (NEO PUFF). I finanzieri hanno organizzato una raccolta fondi tra personale in servizio a Terni e in congedo con l’AnfI, Associazione nazionale finanzieri Italia. A ricevere la donazione erano presenti, tra gli altri, il direttore generale del Santa Maria, Andrea Casciari, il direttore sanitario Pietro Manzi, il direttore amministrativo Maria Mariani, il direttore SC Pediatria TIN Neonatologia Federica Celi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Terni, colonnello Livio Petralia.

Poltrona per neo mamme

L’altra donazione è una poltrona per neo mamme donata dall’associazione ‘TerniXTerni’ e da ‘I compagni della natura’ di Arci caccia.