Donati 5mila euro a Deborah grazie agli spettacoli di Ancri, Andrea Paris e Nicola Pesaresi - Tuttoggi

“Il nostro vuole essere un piccolo contributo per un grande obiettivo: aiutare Deborah ad arrivare ad una somma così importante. Lo abbiamo fatto con il cuore, così come gli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Auditorium San Domenico in due spettacoli organizzati insieme a Andrea Paris e Nicola Pesaresi”.

E’ il commento di Gianluca Insinga, presidente dell’Ancri (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica) annunciando la consegna di 5mila euro alla mamma coraggio di Foligno, affetta da tumore e che necessita di cure costosissime.

Due eventi (uno di pomeriggio e l’altro serale) che hanno visto sul palco oltre a Pesaresi e Paris artisti come Lucchettino, Christian Cappellone, Davide Allena, Alessio Burini, La valigia dell’artista, Luca Notari, Cristiano Pierangeli che si sono esibiti anche alla presenza dei familiari di Deborah.

“Voglio ringraziare –aggiunge ancora Insinga – anche il Comune di Foligno e la Confcommercio per il patrocinio, ed anche l’Hotel Italia, la Vigilanza Odv scorpione, il Control service security, San Magno e bar crema, Daniele Pozzi, gli Amici di Spello e City Hotel & Suites Foligno, per averci supportato in questo evento”.

“E’ stata un’esperienza bellissima vedere come risponda la gente a queste iniziative – spiega Andrea Paris – si fanno queste cose oltre che per aiutare la persona nello specifico anche per sensibilizzare la gente a partecipare o ad organizzare altri eventi con finalità simili. Grazie a tutti”.

“E’ sempre bello condividere il palco con amici e artisti di questo calibro – commenta Nicola Pesaresi – quando poi la motivazione è così nobile, il tutto diventa ancora più bello”.

Intanto la raccolta fondi per Deborah Bonucci non si ferma. Sono diversi gli eventi infatti ancora in programma, tra i quali l’evento con Mogol a Bevagna del 17 gennaio. La campagna sulla piattaforma online GoFundMe ha raggiunto circa 150mila euro. Qui tutte le informazioni.