Donald Trump lavora da McDonald's: "Mi pagano poco" - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Quanto mi pagano? Poco, voglio più soldi...". Donald Trump al lavoro in un fast food McDonald's in Pennsylvania. Il candidato alla Casa Bianca fa tappa in uno degli stati chiave per le elezioni del 5 novembre e indossa il grembiule d'ordinanza in uno dei ristoranti della catena. La giornata è l'occasione per affermare che la sua avversaria, Kamala Harris, non avrebbe mai lavorato da giovane in un fast food, come dichiarato dalla candidata democratica.

"Questa è una grande azienda, una grande compagnia. Quest'azienda offre tanti posti di lavoro, c'è tanta gente in campo qui. Ho lavorato 15 minuti più di Kamala, lo metterò sul curriculum. McDonald's ha confermato che non ha mai lavorato qui... Io mi occuperò delle patatine fritte, serve esperienza. Non dimenticherò mai questo momento. Cosa volete ordinare? Vi porto patatine fritte? Ve le porto", dice Trump, che si mette all'opera davanti alla friggitrice seguendo le indicazioni dei 'colleghi'.

Oggi è il compleanno di Kamala Harris, che compie 60 anni, gli fanno notare i giornalisti: "Buon compleanno, Kamala. Le manderò dei fiori. O delle patatine fritte".