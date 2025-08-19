 Don Camillo e Peppone in salsa ternana | Il prete caccia 'i comunisti' dalla stanza della chiesa - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Don Camillo e Peppone in salsa ternana | Il prete caccia ‘i comunisti’ dalla stanza della chiesa

Luca Biribanti

Don Camillo e Peppone in salsa ternana | Il prete caccia ‘i comunisti’ dalla stanza della chiesa

Il Pd 'piange' per colpa del prete. Stanza della chiesa negata per la cena sociale del partito dem. Il 'soviet' insorge
Mar, 19/08/2025 - 08:28

Condividi su:

“Il Circolo del Partito Democratico di San Gemini comunica ai propri iscritti e simpatizzanti che è stata annullata la disponibilità dei locali, sotto la Chiesa di San Bartolomeo in via Quadrelletto 30, nei quali si sarebbe dovuta svolgere la cena sociale prevista per il 6 settembre” – è quanto si legge in una nota del circolo del Pd di San Gemini, firmata nell’ordine da Luca Ferrotti (presidente del circolo), Damiano Bernardini – Segretario regionale PD Umbria, Pierluigi Spinelli – Segretario provinciale PD Terni, Francesco De Rebotti – Assessore regionale PD, Maria Grazia Proietti – Consigliera regionale PD. Francesco Filipponi – Consigliere regionale PD, Benedetta Baiocco – Presidente dell’Assemblea Provinciale PD Terni. Tutto il ‘soviet’ sembra aver trovato compattezza su questo argomento, nonostante le beghe interne del Pd che vedono molti esponenti dem schierati in diverse correnti del partito e ‘avversari’ politici interni. Ma il ‘gran rifiuto’ della stanza della chiesa sembra aver compattato tutti nella lotta a Don Camillo che, nello specifico, sarebbe il prete di San Gemini. E allora ci vuole Peppone.

Il prete caccia ‘i comunisti’ dalla stanza della chiesa, lo “sconcerto” del Pd

“Il direttivo del Circolo PD San Gemini e gli ospiti della serata hanno appreso con sconcerto l’annullamento della disponibilità da parte del parroco, dato che i locali erano stati regolarmente prenotati per lo svolgimento della serata convivialesi legge ancora nella nota La prenotazione, inoltre, era stata confermata con la compilazione dei moduli richiesti e la consegna della documentazione necessaria alla persona incaricata della gestione degli spazi. Il circolo con il suo direttivo è molto amareggiato, oltre che per il ripensamento poco comprensibile anche per il fatto che l’evento era già stato reso pubblico sui canali social”.

Don Camillo e Peppone in salsa ternana

“La motivazione che è stata fornita al circolo è che alcuni parrocchiani si sono opposti alla concessione dei locali al Partito Democratico perché, secondo gli stessi, i locali della parrocchia non possono essere utilizzati per attività promosse da forze politiche. Appare singolare questa decisione, soprattutto alla luce del fatto che lo stesso parroco partecipa a iniziative organizzate dalla maggioranza locale” – seguita il ‘soviet’. Dunque, vediamo. Il problema viene ridotto a una formalità burocratica, a una questione logistica-organizzativa e, solo velatamente, si lascerebbe intendere che il prete di San Gemini sia invece legato agli ambienti dell’amministrazione di centrodestra che guida il Comune. Non si capisce per quale motivo ci sia tanto “sconcerto” e, soprattutto, perché si dovrebbe ospitare la cena di un partito all’interno dei locali di una chiesa. Vero è che, molto spesso, nei borghi le chiese e i locali delle chieste sopperiscono all’assenza di strutture idonee a certe iniziative, ma non è questo il caso di San Gemini.

Il peso specifico della politica e la mancanza di coraggio

In verità non ricordiamo tanta solerzia del circolo del Pd di San Gemini in questioni politiche. Anzi. A meno che non siano arrivate al nostro giornale note stampa o difettiamo di memoria, non si ricorda un’opposizione così presente, almeno a livello mediatico, da parte dei dem. E allora serve coraggio per dire quello che si deve. Il prete si San Gemini è un simpatizzante del centrodestra e l’ordine di negare la stanza è arrivato dall’alto? Se invece non è così, e nella nota non si legge questo, questo piagnisteo del Pd non trova assolutamente giustificazione e si riduce a sterile polemica da Peppone. Tanto più che la nota seguita: “Il Circolo PD nonostante la vicenda spiacevole, continuerà a promuovere occasioni di incontro, confronto e convivialità con i propri iscritti e simpatizzanti, nel rispetto della comunità e dei principi democratici e comunicherà al più presto una nuova sede per la cena del 6 settembre che è comunque confermata ed organizzata con ancora più forza e motivazione”. Sede nuova, questione vecchia.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Orvieto

Tuo marito è stato arrestato: paga 9.000 euro | Truffa sventata

Spoleto

Cinghiali alla “passeggiata” all’ingresso della città VIDEO

Spoleto

Eolico tra Spoleto e Valnerina, corsa contro il tempo per fermare il progetto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Baudo, i Jalisse “Con lui si imparava tantissimo”
Pillole Italpress

Baudo, Beppe Fiorello “Da spettatore e da amico lo ringrazio tanto”
Pillole Italpress

Tg News – 18/8/2025

Top News ITALIA

Baudo, Fiorello “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un pò di più”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!