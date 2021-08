Domenica tornano a Castiglione gli Ambulanti di Forte dei Marmi

In vendita prodotti artigianali made in Italy | Il Consorzio: diffidate delle imitazioni | La fiera a prova di Covid

Tornano a Castiglione del Lago le “boutique a cielo aperto” del mercato di qualità più famoso d’Italia. “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” arrivano domenica 29 agosto nella consueta location estiva di Viale Trappes, sul Lungolago, con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago.

Il mercato si svolgerà, ricordano gli organizzatori, in completa sicurezza e rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli sanitari.

Si tratta dell’originale Consorzio de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, che porta il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore.

Orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Mercato a prova di Covid

Con l’Umbria ormai da tempo in zona bianca, studi scientifici confermano che le possibilità di un contagio all’aperto sono infinitamente basse. “Il pubblico di appassionati del genere potrà godere di un appuntamento – spiegano gli organizzatori – che, pur prefigurando l’atteso ritorno alla normalità, si svolgerà come sempre nel rispetto scrupoloso di tutti i protocolli sanitari. Recenti ricerche evidenziano come soltanto lo 0,1% delle infezioni da Covid-19 (una su mille) sia stata riconducibile ad attività all’aperto, così come è indubbio che un mercato all’aperto presenti meno rischi di una spesa al supermercato o di un (magari affollato) mezzo di trasporto pubblico”.

Il Consorzio: diffidate delle imitazioni

Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione.



“Il nostro è un invito – spiega il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente”.