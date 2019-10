Domenica torna la ciclostorica “La Trasimena”

Seconda edizione per “La Trasimena”, la ciclostorica del Lago Trasimeno organizzata dalla ASD Grifo Bike Perugia “I Grifoni” in collaborazione con le associazioni ciclistiche castiglionesi e con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, Regione Umbria e associazione “I borghi più belli d’Italia”: domenica 27 ottobre partenza alle ore 9 da Piazza Mazzini, ma e interessante anche la vigilia del sabato con una serie di eventi collaterali.

“La Trasimena” è un raduno ciclostorico e ciclosportivo non competitivo su strade bianche e asfaltate, una pedalata in libera escursione che coinvolge i territori di Castiglione del Lago, Paciano, Panicale e Magione, dedicato alle biciclette d’epoca costruite prima del 1987 e per ciclisti con abbigliamento “vintage” da bicicletta d’epoca o di ispirazione storica. La corsa prevede due circuiti distinti su strade asfaltate e bianche: il primo di 42 chilometri interamente nel territorio comunale di Castiglione del Lago con un’ascesa totale di 553 metri; il secondo, più impegnativo, misura 85 km e tocca i territori di Paciano, Panicale e Magione con un’ascesa totale di 1.031 metri.

È stata un successo la prima edizione, una grande festa dello sport e dell’ambiente, successo che sicuramente verrà superato dalla seconda edizione di quest’anno viste le tantissime pre-iscrizioni che si stanno intensificando nell’ultima settimana. Il percorso è molto panoramico e permette a tutti di ammirare il bellissimo paesaggio intorno al Lago Trasimeno e di assaporare i prodotti del territorio. Sono previsti infatti una serie di punti di ristoro con prodotti tipici locali. «Manifestazioni come “La Trasimena” – spiega la vicesindaco e assessore allo sport Andrea Sacco – rappresentano un connubio unico fra sport, ambiente ed enogastronomia e sono identificative per un territorio come quello di Castiglione del Lago: è per questa ragione che come Amministrazione abbiamo deciso di sostenerla e di promuoverla. Quest’anno oltre duecento appassionati arriveranno a Castiglione del Lago e al Trasimeno, ma questa manifestazione ha ancora ampi margini di crescita e può rappresentare un’ottima occasione per destagionalizzare e differenziare l’offerta turistica».

Il programma prevede per sabato 26 dalle ore 16 l’apertura dei “mercatini vintage” in Piazza Gramsci e le ultime iscrizioni presso Palazzo della Corgna, con il ritiro dei numeri e del pacco gara. Alle 18 nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna un incontro dedicato ad un grandissimo campione del passato: “Parliamo di Bartali a Castiglione del Lago” con gli interventi di Giancarlo Brocci ideatore de “L’Eroica” e autore del libro “Bartali, un mito oscurato. Il duello sportivo del secolo non lo vinse Coppi” e di Paolo Alberati ex professionista della Mapei e autore del libro “Bartali e Coppi. L’eterna sfida”. A seguire apericena.

Domenica mattina il ritrovo dei ciclisti è fissato alle 8:30 al Centro Socio-Culturale “L’Incontro” presso l’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago e trasferimento in Piazza Mazzini per la partenza alle 9. Il percorso breve di 42 km molto, pianeggiante e con qualche breve strappo collinare, attraversa interamente il territorio castiglionese passando per strade minori e strade bianche e costeggiando i confini con la Toscana e dei laghi di Montepulciano e Chiusi, con 2 punti di ristoro in località Pozzuolo e Vaiano, per poi tornare a Castiglione in Piazza G. Mazzini. Il percorso lungo di 85 km è più impegnativo ma ancora più spettacolare del primo: i punti di ristoro sono 3, con l’aggiunta del centro di Panicale a quelli di Pozzuolo e Cantagallina. All’arrivo dei due circuiti, sempre in Piazza Mazzini, si svolgerà un “pasta party” presso il Centro Socio-Culturale “L’Incontro”.

Gli organizzatori ricordano che tutto il percorso è sempre aperto al traffico e pertanto è obbligatorio per tutti i partecipanti rispettare il Codice della Strada. È necessario essere in possesso di certificazione medica di idoneità agonistica alla pratica del ciclismo rilasciato dai competenti centri di medicina dello sport: è inoltre obbligatorio portare con sé un kit per le riparazioni dei guasti e per le forature.

