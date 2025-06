Domenica “Per sora luna e le stelle”, secondo ciclo di Idee Musicali: musica, scienza, racconti e miti - Tuttoggi.info

Idee Musicali 2025 “Percorsi” da domenica 22 giugno riprende il suo viaggio musicale con gli ultimi due appuntamenti: questo secondo ciclo, una novità del 2025, apre l’estate castiglionese con due eventi dal titolo “Per sora luna e le stelle”.

«I prossimi due appuntamenti – afferma Damiano Babbini, uno dei fondatori dell’associazione “Gli Insensati” insieme a Catherine Bruni e Margherita Sanchini, organizzatori della rassegna – saranno fuori dalla nostra amata Sala della Musica “F. Marchesini”. Andremo infatti all’interno della suggestiva “Rocca Medievale” di Castiglione del Lago il 22 giugno con un programma “stellare” in collaborazione con l’Orchestra Giovanile della Scuola di Musica del Trasimeno dove le musiche, ispirate dall’ambientazione notturna dei maggiori compositori classici, saranno intervallate dalla spiegazione della volta celeste e le sue costellazioni dal professor Pierluigi Mencaglia, violinista e astronomo».



Poi il secondo appuntamento estivo è per giovedì 3 luglio, presso la pregevole chiesa di San Domenico a Castiglione del Lago: sarà una congiunzione di letture, tra cui “Il Cantico delle Creature” di San Francesco e il capolavoro firmato Johann Sebastian Bach “Variazioni Goldberg” nella versione in trio d’archi». Al concerto del 3 luglio saranno protagonisti lo stesso Damiano Babbini (violino), Francesco Bagnasco (viola), Martina Romano (violoncello) e l’attore e autore della drammaturgia Alessio Rocco, in collaborazione con “Genova Sinfonietta”.



Domenica 22 giugno quindi il primo appuntamento con un “viaggio musicale tra le stelle” alla Rocca Medievale dove il prof. Pierluigi Mencaglia guiderà il pubblico alla scoperta della volta celeste con spiegazioni scientifiche, racconti e miti. «Ad accompagnare questo percorso – sottolinea Catherine Bruni – ci sarà l’Orchestra Giovanile del Trasimeno diretta dal maestro Silvio Bruni che renderà il tutto più emozionante e coinvolgente. Le musiche scelte sono tratte dalle più importanti pagine di musica dedicata alla notte, ovvero le Serenate (Eine Kleine Nachtmusik) di Mozart, per citarne una. Insieme all’orchestra sarà presente l’arpista Maria Chiara Fiorucci che darà un tocco ancora più suggestivo».



I cancelli della Rocca si apriranno alle 21,30 aspettando l’imbrunire per poter vedere al meglio le costellazioni. Il costo del biglietto intero è di 15 euro mentre il ridotto costa 8 euro (per minori di 12 anni e allievi della Scuola di Musica del Trasimeno). Per informazioni: insensati@yahoo.com, www.insensati.com e ai numeri telefonici 3391222159 e 3494004620. La rassegna Idee Musicali è patrocinata dal Comune di Castiglione del Lago.





Luogo: CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA