Domenica In, Tommaso Cerno potrebbe curare spazio talk su attualità - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Torna l’ipotesi Tommaso Cerno per ‘Domenica in’. Il giornalista – a quanto apprende l’Adnkronos – potrebbe approdare nel contenitore domenicale, guidato da Mara Venier, per curare con la conduttrice uno spazio di talk sull’attualità. Mara Venier sarebbe, comunque, determinata ad affrontare l’edizione del cinquantesimo anniversario del programma con un cast corale. E Cerno potrebbe non essere la sola presenza in campo. Nelle scorse settimane è circolato insistentemente anche il nome di Enzo Miccio. Ma probabilmente solo a fine agosto, con la chiusura dei contratti, si avranno maggiori certezze.