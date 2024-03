Domenica a “IdeeMusicali” arriva “The Bass Gang”, un poker di contrabbassi di livello mondiale in un concerto che va dal rock alla musica classica - Tuttoggi.info

Domenica 17 marzo alle ore 18 The Bass Gang saranno a Castiglione del Lago, quarto appuntamento 2024 della rassegna “Idee Musicali - Sguardi”

The Bass Gang è probabilmente il quartetto di contrabbassi più conosciuto al mondo e sicuramente il più longevo. Domenica 17 marzo alle ore 18 saranno a Castiglione del Lago, quarto appuntamento 2024 della rassegna “Idee Musicali – Sguardi” per il concerto dal titolo “ Le basse stagioni e altre bizzarrie ”. The Bass Gang è un poker di contrabbassi, quattro dei migliori contrabbassisti italiani, in uno spettacolo che va dal rock alla musica classica. Amerigo Bernardi , Alberto Bocini , Andrea Pighi e Antonio Sciancalepore interpreteranno musiche che partono da Johann Sebastian Bach per arrivare a Santana.

The Bass Gang sono professionisti della musica “seria” (quella classica) che si mettono in gioco per offrire uno spettacolo unico, divertendosi e divertendo il pubblico di tutto il mondo, Cina e Giappone compresi. «Prendete quattro contrabbassisti abituati ad affrontare i grandi repertori sinfonici nelle più importanti orchestre italiane e straniere. Aggiungete la conoscenza approfondita di molteplici generi musicali, da quelli colti tradizionali a quelli leggeri inclusi jazz pop e rock. Uniteci alta competenza tecnica nella scrittura e nella trascrizione oltre che nell’esecuzione. Inserite quel giusto tocco di follia che li porta a lasciare l’abito da concerto per indossare costumi di scena (inclusi vestiti da gangster o divise da galeotti). Aggiungete un repertorio super collaudato in concerti, trasmissioni radiofoniche, televisive e produzioni discografiche. Condite il tutto con l’affiatamento di un’amicizia pluriennale… e avrete The Bass Gang in concerto!». Nei loro concerti si salta dai classici ai grandi del rock fino alla musica popolare, i sempreverdi della canzone italiana e quello che in quel momento li ispira senza soluzione di continuità. Il repertorio di The Bass Gang va da Mozart e Beethoven a Verdi e Bizet, da Gershwin e Glen Miller a Theodōrakīs e Piazzolla, da Elvis Presley e Mina ai Procul Harum e ai Blues Brothers e ancora canzoni napoletane, musica tradizionale sudamericana e giapponese e ancora e ancora in un frullatore musicale da cui vien fuori che uno strumento all’apparenza monotono come il contrabbasso, se suonato da virtuosi come i quattro della Bass Gang, è sorprendentemente ricco di sfumature e di brio.

Ecco due brevi video delle loro performance: https://fb.watch/qN9SR25DYP/ https://youtu.be/rjrfhtJmp4s?si=bxAwREcKSFIBsI5V

L’appuntamento è per domenica 17 marzo alle 18 presso la Sala della Musica “Franco Marchesini” in via Bruno Buozzi 78 a Castiglione del Lago. Ingresso intero 10 euro, ridotto 5. Per informazioni: 3391222159, insensati@yahoo.com e http://www.insensati.com





Luogo: Sala della Musica Franco Marchesini, via Bruno Buozzi, 78, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA