 'Domani scuole chiuse a Roma', la fake news vola su WhatsApp - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

‘Domani scuole chiuse a Roma’, la fake news vola su WhatsApp

tecnical

‘Domani scuole chiuse a Roma’, la fake news vola su WhatsApp

Mar, 06/01/2026 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
‘Scuole chiuse domani a Roma’, la fake news dilaga. Mentre la città è colpita dal maltempo oggi, 6 gennaio 2026, online e nelle chat di WhatsApp si diffonde una bufala relativa alla chiusura delle scuole sul territorio di Roma Capitale prevista per domani, a causa del maltempo. Dal Campidoglio confermano all’Adnkronos però che nessun provvedimento è stato emanato e che, pertanto, domani le scuole saranno regolarmente aperte.  

La fake news viaggia con una falsa ordinanza attribuita al sindaco, Roberto Gualtieri: secondo l’atto fasullo, viene disposta “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026”. Tutto falso. 

“Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su whatsapp per la chiusura delle scuole domani 7 gennaio 2026 è un falso. Nessuno ha firmato o emanato alcun provvedimento di questo tipo. Chiunque diffonda notizie false può incorrere in sanzioni anche di natura penale”, comunica in una nota Roma Capitale. Domani mercoledì 7 gennaio 2026, alla fine delle vacanze di Natale, a Roma le scuole saranno aperte. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!