Domani presentazione Comitato Organizzatore Mondiali Milano 2023 - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Si terrà domani, martedì 11 gennaio, con inizio alle ore 11.30, presso l’Allianz Cloud di Milano, la conferenza stampa di presentazione del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali Assoluti di scherma Milano 2023. Si tratta del primo appuntamento ufficiale del viaggio verso la kermesse iridata assegnata all’Italia nel Congresso Fie dello scorso 27 novembre a Losanna, dove i delegati delle federazioni di tutto il mondo hanno votato la candidatura di Milano per ospitare l’edizione del Mondiale che precederà i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Previsto l’intervento da remoto del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Interverranno alla conferenza stampa Giovanni Malagò, presidente del Coni; Simona Cassarà, consigliere di amministrazione di Sport e Salute; Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma; Giorgio Scarso, presidente onorario della Federazione Italiana Scherma; Diana Bianchedi, project manager dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026; Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano; Antonio Rossi, sottosegretario della Regione Lombardia con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi; Antonio Iannetta, presidente di Milano Sport; Pierangelo Santelli, presidente del Cip Lombardia; Marco Fichera, presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023. Modererà la giornalista Lia Capizzi. La location della conferenza stampa di domani non è casuale: l’Allianz Cloud, infatti, sarà luogo di gara del Mondiale Assoluto di scherma che tornerà in Italia 12 anni dopo l’edizione di Catania 2011. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il percorso che porterà al Mondiale di Milano 2023: un viaggio ricco d’iniziative all’insegna della promozione dello sport, della scherma e dei suoi valori, con tutto quel che può rappresentare questo grande evento dal punto di vista turistico, sociale e culturale per Milano e per l’Italia.

(ITALPRESS).