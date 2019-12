Domani aperti i centri di raccolta sangue di Foligno, Orvieto e Narni - Tuttoggi

Al fine di implementare la donazione di sangue e plasma per garantire l’autosufficienza regionale e nazionale, l’Azienda Usl Umbria 2 ha programmato per la giornata di domani, domenica 15 dicembre, l’apertura dei centri di raccolta sangue degli ospedali di Foligno, Orvieto e Narni, dalle ore 7.30 fino alle ore 11.30.

L’apertura dei centri raccolta sangue – informa la responsabile del Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Usl Umbria 2 dr.ssa Marta Micheli – verrà effettuata qualora venga garantito dall’Avis un numero congruo di donatori: 20/25 donatori per il centro di Foligno, 10/12 donatori per i centri di Orvieto e Narni.

L’Azienda Usl Umbria 2 invita quindi la cittadinanza ad aderire a questa iniziativa che rappresenta un un gesto d’amore e un atto prezioso non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo compie.