Domani ad Assisi i funerali di Alessandro, il 25enne prematuramente scomparso - Tuttoggi.info

Si terranno domani, domenica 25 gennaio 2026, i funerali di Alessandro Brancale, il giovane 25enne ospite dell’Istituto Serafico tragicamente e improvvisamente venuto a mancare lunedì pomeriggio.

Le esequie saranno celebrate alle 15 nell’abbazia di San Pietro, dall’amministratore apostolico delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino.

Nella giornata di oggi, sabato 24 gennaio, la seconda del Campionato II Livello Umbria – Marche organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, in programma sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Alessandro. Tante le società sportive assisane e non solo dove il giovane militava che hanno espresso il loro cordoglio, oltre allo stesso Serafico. “Non lo vedremo più camminare per i corridoi, sorridendo mentre salutava tutti. Non lo vedremo più impegnato nelle tante attività che rendevano piena ognuna delle sue giornate. A Dio, Alessandro. Grazie per l’amore che hai saputo donarci negli anni che hai trascorso qui con noi. Anni di piccoli e grandi traguardi, e di gioie che sapremo custodire nel tempo”, il post diffuso sui social dalla struttura.