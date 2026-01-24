 Domani ad Assisi i funerali di Alessandro, il 25enne prematuramente scomparso - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Domani ad Assisi i funerali di Alessandro, il 25enne prematuramente scomparso

Flavia Pagliochini

Domani ad Assisi i funerali di Alessandro, il 25enne prematuramente scomparso

Sab, 24/01/2026 - 08:02

Condividi su:

Si terranno domani, domenica 25 gennaio 2026, i funerali di Alessandro Brancale, il giovane 25enne ospite dell’Istituto Serafico tragicamente e improvvisamente venuto a mancare lunedì pomeriggio.

Le esequie saranno celebrate alle 15 nell’abbazia di San Pietro, dall’amministratore apostolico delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino.

Nella giornata di oggi, sabato 24 gennaio, la seconda del Campionato II Livello Umbria – Marche organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, in programma sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Alessandro. Tante le società sportive assisane e non solo dove il giovane militava che hanno espresso il loro cordoglio, oltre allo stesso Serafico. “Non lo vedremo più camminare per i corridoi, sorridendo mentre salutava tutti. Non lo vedremo più impegnato nelle tante attività che rendevano piena ognuna delle sue giornate. A Dio, Alessandro. Grazie per l’amore che hai saputo donarci negli anni che hai trascorso qui con noi. Anni di piccoli e grandi traguardi, e di gioie che sapremo custodire nel tempo”, il post diffuso sui social dalla struttura.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

A Foligno sanzionate due persone per detenzione di due dosi di eroina e cocaina per uso personale

Perugia

A Bad Day. Tornano le performance live nel centro di Perugia

Foligno

Carabiniere fuori servizio “avvista” uno spacciatore: 25enne arrestato a Foligno

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Maltempo nel weekend e poi serie di perturbazioni con pioggia, vento e neve

Star Bene

Malattie metaboliche, la svolta arriva dall’intestino: identificato batterio ‘protettivo’
Ultim'ora Italia

Usa, Pentagono: “Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa”
Ultim'ora Italia

Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv. Continuano negoziati negli Emirati

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!