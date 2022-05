Domanda per la pensione bocciata, perseguita l’impiegata: arrestato

Pensione di invalidità sospesa

In base a quanto ricostruito dagli Agenti, costantemente coordinati dalla Procura della Repubblica di Spoleto, la vicenda aveva avuto inizio alcuni mesi fa, quando l’uomo, vistasi temporaneamente sospendere – per mancanze documentali – l’erogazione di una pensione di invalidità, si è erroneamente convinto che tale situazione sfavorevole fosse in qualche modo imputabile alla donna che aveva seguito la relativa pratica.

Le telefonate e gli appostamenti

Di qui una serie di telefonate moleste, appostamenti nei pressi del luogo di lavoro e vere e proprie minacce che avevano convinto la competente A.G., a febbraio, a sottoporre il 55enne alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa.

L’arresto

Tuttavia, l’indagato non ha cessato la propria condotta, continuando al contrario ad inviare messaggi minatori alla propria vittima. Per questo, all’esito degli accertamenti investigativi sulla vicenda, il Tribunale di Spoleto ha disposto, in aggravamento della preesistente misura cautelare, che l’uomo fosse tratto in arresto. Una volta emesso il relativo provvedimento, i poliziotti lo hanno quindi rintracciato ed associato al carcere di Perugia. L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.