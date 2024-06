Djokovic: "Intervento andato bene, farò di tutto per tornare al più presto in campo" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Farò del mio meglio per essere sano e in forma per tornare al più presto in campo. Il mio amore per questo sport è forte e la voglia di competere ai massimi livelli è ciò che mi fa andare avanti”. Lo scrive Novak Djokovic sul suo profilo Instagram parlando delle sue condizioni di salute dopo l’infortunio che l’ha costretto al ritiro dal Roland Garros e l’intervento al ginocchio.

“Ho dovuto prendere delle decisioni difficili dopo aver subito uno strappo al menisco durante il mio ultimo incontro. Sto ancora elaborando tutto ma sono felice di aggiornarvi che l’intervento è andato bene. Sono così grato per il team di medici che mi sono stati accanto, così come per il sostegno travolgente che ho ricevuto dai miei fan”.