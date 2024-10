Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista serbo ha infatti battuto nella seconda semifinale di giornata l'americano Taylor Fritz in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. Partita molto combattuta tra i due, con Nole che riesce a conquistare un break nel primo set portando a casa il parziale. La reazione di Fritz non si fa attendere, l'americano aumenta il proprio livello di gioco e mette in difficoltà l'attuale numero 4 del mondo, che riesce a conquistare il match soltanto al tie break.

Appuntamento quindi a domani, 10.30 ora italiana, per l'attesissimo ultimo atto del torneo. Sinner, sicuro di terminare al primo posto Atp la propria stagione, e Djokovic si affronteranno ancora una volta in finale, con il serbo che è in vantaggio 4-3 nei precedenti.