Divertimento e solidarietà in via dei Priori fino all’8 dicembre

Fino a domenica 8 dicembre saranno tanti e per tutti i gusti gli appuntamenti a cura dell’Associazione a Priori che si svolgeranno lungo l’omonima via del centro. Tutti i sabati (dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00) e le domeniche (dalle 15:00 alle 17:00) sarà possibile scoprire Perugia dall’alto della Torre degli Sciri. Inoltre, originali Temporary shop apriranno nei locali sfitti per accogliere artisti, artigiani e creativi e dare a tutti la possibilità di regalare e regalarsi un Natale unico.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, la Casa Museo degli Oddi Clarini Marelli aprirà al pubblico alle 15:00 e alle 16:00 (prenotazione consigliata.

Ancora arte, eventi e solidarietà, questi tutti gli appuntamenti.

NATALE DI EMERGENCY

Via dei Priori 13°

Fino al 23 dicembre

Giorni feriali ore 16,00/19,00

Giorni festivi ore 9,30/19,30

Per info: 329 9785186

COLLETTIVO ARTIGIANO 74

Via dei priori 74

Aperto da martedì a sabato ore 10,30/13,30 – 15,30/19,30

domenica ore 15,30/19,30

LEGGEREZZA

Mostra pittorica e mercatino oggetti autoprodotti

Sabato 7 dicembre

Dalle ore 12:00 alle ore 19:00

A cura del Centro di Salute Mentale di Magione

Open Space for Arts. Via dei Priori 77

SCOUTLANDIA

Sotto il “ponte di Leonardo”

Sabato 7 dicembre

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Domenica 8 dicembre

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Esposizione di lavoretti di natale, addobbi natalizi, giocattoli, animazione!

A cura degli Scout del Perugia 1 e Associazione Priori

Piazza Santo Stefano

INAUGURAZIONE DEL PRESEPE DELLA NICCHIA

Domenica 8 dicembre

Ore 11:00

Chiesa santo Stefano

Via dei Priori

LABORATORIO LUDICO-CREATIVO PER BAMBINI

Domenica 8 dicembre

Dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Presso il Collettivo Artigiano 74

REALIZZA IL REGALO IN CERAMICA

Nel Laboratorio MateriaCeramica

tutti i sabati dal 30 novembre al 21 dicembre

Dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Via dei Priori, 70

Laboratorio aperto ad adulti e bambini

Per info costi e prenotazioni 393 5145793

FOOLS – IDIOTI di Neil Simon

Spettacolo teatrale, regia di Mirco Bigini e Silvia Corsini

Sabato 7 Dicembre ore 21 e Domenica 8 Dicembre ore 17.30

sala teatrale ‘Don Dante Savini’ in via Tornetta, 3.

Tante occasioni di svago, di approfondimento culturale e di divertimento, in via dei Priori, per grandi e bambini.

