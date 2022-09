I disturbi del comportamento alimentare sono sempre più in aumento: “Con il lockdown si è parlato di un 40% in più dei casi”, dice Carmelita Russo, responsabile del percorso diagnosi e cura DCA in età evolutiva dell’ASP di Catania “Scende sempre più l’età di esordio di questi disturbi. Siamo già alla prima preadolescenza”.

