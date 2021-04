Disturbi alimentari in crescita causa pandemia, un corso per riconoscerli

Anoressia e bulimia, Gianni (associazione Bucaneve): con il Covid le persone che hanno sviluppato sintomi o manifestato ricadute sono aumentate moltissimo

Nuovo corso organizzato dall’associazione Il Bucaneve ODV per scoprire i segnali dei disturbi alimentari. Corso base sui Dca “Lo sguardo de Il Bucaneve”, accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie.

Quattro moduli, a cadenza settimanale, a partire dal prossimo 3 maggio, per trattare gli elementi fondamentali dal punto di vista dell’eziopatogenesi del disturbo, dei livelli di cura e per approfondire la parte relativa all’ascolto sia dal punto di vista emotivo che del corpo.

“I disturbi del comportamento alimentare hanno assunto numeri di un vera e propria epidemia – fa notare la presidente dell’associazione, Maria Grazia Giannini -. Nel corso dell’anno vissuto con il Covid19 le persone che hanno sviluppato il sintomo o che hanno manifestato ricadute sono aumentate moltissimo. Il Ministero della Salute ci fornisce il dato del 30% di persone in più rispetto all’anno precedente. Saper riconoscere – aggiunge Giannini -, saper accogliere e sapere come mantenere la motivazione a chiedere aiuto è la base fondamentale per poter affrontare un percorso terapeutico e quindi uscire dal problema”.

Il corso base è rivolto a tutte le persone interessate al problema: professionisti, studenti e familiari.

C’è tempo fino al 25 aprile per iscriversi, inviando una mail a: ilbucaneveass@gmail.com.

Il corso sarà tenuto dai seguenti docenti: Maria Grazia Giannini, counselor, Stefania Lanaro, psicomotricista e psicologa, Claudia Nembri, psicologa. Direttore Scientifico Ingeborg Muller.