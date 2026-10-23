Distretto manifatturiero del Nord rafforza l'alleanza con banche e industrie - Tuttoggi.info

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Distretto manifatturiero del Nord rafforza l’alleanza con banche e industrie

ItalPress

Distretto manifatturiero del Nord rafforza l’alleanza con banche e industrie

Ven, 23/10/2026 - 20:03

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MILANO (ITALPRESS) – Rafforzare la competitività del sistema produttivo e consolidare una visione condivisa delle politiche industriali nazionali ed europee: è questa la direzione in cui prosegue il percorso del Distretto manifatturiero unico del Nord. Dopo gli appuntamenti di Milano e Torino, le cinque Regioni – Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto – si sono riunite a Milano, in occasione del World Manufacturing Forum, per un terzo incontro che ha visto il coinvolgimento del sistema bancario e delle rappresentanze regionali industriali, con l’obiettivo di trasformare le esigenze delle imprese in proposte concrete per le politiche industriali. “Crediamo che la nostra collaborazione faccia passi avanti, la stiamo concretizzando, vogliamo che sia utile alle imprese e a tutto il Paese”, afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi.
f47/mgg/gtr

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