Distretto del cibo, incontro mercoledì a Todi - Tuttoggi

L'obiettivo di ogni Distretto del cibo è anche di intercettare le risorse finanziarie per il sostegno agli investimenti ed alla ricerca

Il Distretto del Cibo come opportunità di sviluppo per Todi: è il tema dell’incontro, in programma mercoledì 28 settembre, alle ore 17, nella Sala Vetrata dei Palazzi Comunali, su iniziativa di Coldiretti Umbria, dell’Amministrazione comunale e del GAL Trasimeno-Orvietano, promotore di uno dei due primi Distretti del Cibo riconosciuti nei mesi scorsi dalla Regione Umbria ed inseriti nell’elenco del Ministero dell’Agricoltura, requisito questo fondamentale per poter accedere ai finanziamenti del bando di prossima pubblicazione.

Todi è uno dei 15 Comuni che hanno dato vita al Distretto delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate dell’area, soggetto che già coinvolge un’ottantina di aziende del comparto e che ne interessa altre, anche del territorio tuderte. Da qui l’incontro al quale prenderanno parte, oltre al Sindaco di Todi, il presidente del Distretto del Cibo Gionni Moscetti, la sua coordinatrice Francesca Caproni e Gianluca Giovagnini, responsabile dell’area economica e filiere di Coldiretti Umbria.