La nuova postazione sarà attiva da lunedì 2 maggio

Da lunedì 2 maggio il drive through (punto tamponi Covid-19) del Distretto Assisano si sposterà dal PalaEventi di Santa Maria degli Angeli all’ex sede universitaria dei Sapori, situata in via del Caminaccio sempre a Santa Maria degli Angeli.

La nuova postazione sarà raggiungibile dalla SS75, uscita Assisi – Santa Maria degli Angeli sud. Restano invariati gli orari di attività: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 11.