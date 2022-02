Distretti del cibo, nuove forme di aggregazione del territorio: se ne parla a Nero Norcia - Tuttoggi

Evento organizzato dal Gal Valle Umbra e Sibillini per definire le strategie di nascita dei distretti - Convegno in programma sabato 26 febbraio alle 10.30 in piazza San Benedetto

Nell’ambito della mostra mercato dedicata al tartufo, il Gal Valle Umbra e Sibillini terrà un convegno sul tema dei Distretti del Cibo. Sabato 26 febbraio, in piazza San Benedetto, a partire dalle 10.30, verranno infatti esaminate diffusamente le opportunità offerte dai Distretti del cibo, istituiti con la legge 205 del 2017 e per i quali la Regione Umbria ha definito i criteri per la costituzione.

“L’appuntamento di Norcia – dichiara Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini – rappresenta il primo di una serie di incontri che la nostra associazione organizzerà nelle prossime settimane su tutto il territorio di competenza, per definire la strategia per la nascita di uno o più distretti. A Norcia incontreremo le aziende e gli altri attori locali della Valnerina, per dare inizio alla fase di concertazione e approfondimento. I Distretti del cibo sono un’occasione imprescindibile per avviare un processo di sviluppo volto alla salvaguardia del territorio nelle sue bellezze ambientali e paesaggistiche e contemporaneamente alla crescita delle attività produttive e turistiche. L’odierno scenario globalizzato, che inevitabilmente comporta un indebolimento dell’economia locale, ci obbliga a pensare a nuove strategie per la valorizzazione delle risorse. E proprio dal contesto territoriale si deve ripartire per dare la giusta rilevanza alle eccellenze agroalimentari e a tutto il mondo agricolo delle produzioni”.

I saluti iniziali verranno affidati a Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, e a Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini. Al dibattito interverrà tra gli altri l’autorità di gestione del Psr per l’Umbria 2014-2020, Franco Garofalo, mentre le conclusioni saranno a cura di Roberto Morroni, vicepresidente e assessore alle politiche agricole e agroalimentari e alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria.