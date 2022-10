I Vigili del fuoco sono intervenuti a Carini, in provincia di Palermo, per il distacco di alcuni massi da un costone roccioso. Sono state evacuate precauzionalmente alcune abitazioni, dopo che uno dei massi ha sfondato il tetto di una casa, al momento non abitata, in via Calipso, nella zona del Parco degli Ulivi. In corso la ricognizione aerea con droni per una valutazione tecnica dell’area interessata dallo smottamento. vbo/gsl