Dispepsia funzionale, un nuovo farmaco per trattare sintomi ricorrenti - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Dolore di stomaco, bruciore nella parte superiore dell’addome dopo i pasti e sazietà precoce, sono i sintomi di una patologia diffusa in Italia e che viene indicata dai pazienti genericamente come ‘mal di stomacò. La dispepsia funzionale, disturbo gastrointestinale che colpisce l’11% degli italiani, in prevalenza donne, ha pesanti conseguenze sulla vita di tutti i giorni dei pazienti. Bayer ha lanciato sul mercato italiano un nuovo farmaco fitoterapico in grado di trattare contemporaneamente più sintomi ricorrenti associati alla patologia. Oltre ai quattro sintomi principali infatti spesso chi soffre di dispepsia funzionale avverte anche nausea perdita di appetito, eruttazioni frequenti e bruciore di stomaco, gonfiore addominale.IberogastAdvance, prodotto senza obbligo di prescrizione medica, è un formulato in gocce a base di estratti di piante medicinali (iberide amara, cumino, menta piperita, camomilla e melissa). “I sintomi della dispepsia funzionale dipendono da diversi fattori – ha detto ad Italpress il professor Vincenzo Stanghellini, Medicina Interna UniBo – l’eccessiva secrezione acida gastrica, un’eccessiva incapacità dello stomaco di fare quelle attività motorie necessarie per digerire un pasto e ipersensibilità dei nervi che portano informazioni dalla periferia al cervello e che, se sono sovra stimolati o sovreccitati, ci fanno poi percepire i sintomi. Probabilmente alla base di queste disfunzioni esiste un’infiammazione microscopica della mucosa gastrica e duodenale. La dispepsia funzionale influenza la vita e le attività di tutti i giorni. Chi ne soffre racconta di una riduzione della capacità di eseguire attività fisica o lavorativa. Si associa poi una qualità del sonno alterata”.“L’inserimento di IberogastAdvance nel nostro innovativo portafoglio di prodotti di automedicazione, risponde ad un bisogno ancora insoddisfatto dei consumatori italiani, contribuendo a portare avanti la nostra mission aziendale “Health for all, Hunger for none” (“Salute per tutti, Fame per nessuno”) – ha detto Heiko Petersen, Cluster Head ITAGRIS Consumer Health di Bayer -.Secondo quanto dichiarato da Bayer le sei piante medicinali che fanno parte della formulazione di IberogastAdvance agiscono in sinergia per agevolare lo stomaco ad accogliere il cibo ingerito, favorire lo svuotamento dello stomaco, contrastare l’infiammazione, stimolare i meccanismi di protezione della parete dello stomaco, ridurre l’attività dei nervi che inviano segnali dolorosi, modulare il microbiota. “L’efficacia di IberogastAdvance – ha detto Matteo Alemanni, dipartimento medico di Bayer – è stata dimostrata da 4 studi clinici. Gli stessi studi hanno dimostrato che l’effetto del prodotto aumenta con l’aumentare del periodo di assunzione”.Per lanciare sul mercato italiano il nuovo prodotto e diffondere la conoscenza della problematica e di IberogastAdvance fra i farmacisti, Bayer ha deciso di utilizzare la piattaforma Club Bayer. I farmacisti potranno approfondire in maniera interattiva vivendo l’esperienza del metaverso. Il farmacista potrà creare un proprio avatar e immergersi in una stanza virtuale ricca di contenuti creati appositamente.

