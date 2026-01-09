 Disoccupazione in lieve crescita nell’Eurozona - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Disoccupazione in lieve crescita nell’Eurozona

ItalPress

Disoccupazione in lieve crescita nell’Eurozona

Ven, 09/01/2026 - 18:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Eurozona ancora su livelli storicamente bassi di disoccupazione, ma con un lieve segnale di risalita su base annua. Secondo Eurostat, a novembre 2025 il tasso di disoccupazione destagionalizzato nell’area euro era al 6,3%, in calo dal 6,4% di ottobre, ma sopra il 6,2% di novembre 2024. Nell’Unione europea il dato si ferma al 6%, stabile sul mese e in aumento dal 5,8% dell’anno precedente. In valori assoluti, i disoccupati stimati nell’UE sono 13 milioni 225 mila, di cui 10 milioni 937 mila nell’area euro. La disoccupazione under 25 resta elevata: 15,1% nell’UE e 14,6% nell’eurozona, con circa 2,9 milioni di giovani senza lavoro. Per quanto riguarda l’Italia i senza lavoro a novembre erano il 5,7%. Il dato segna un progresso dal 5,8 di ottobre e dal 6,2% di novembre 2024
sat/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!