Disoccupazione in lieve crescita nell’Eurozona - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Eurozona ancora su livelli storicamente bassi di disoccupazione, ma con un lieve segnale di risalita su base annua. Secondo Eurostat, a novembre 2025 il tasso di disoccupazione destagionalizzato nell’area euro era al 6,3%, in calo dal 6,4% di ottobre, ma sopra il 6,2% di novembre 2024. Nell’Unione europea il dato si ferma al 6%, stabile sul mese e in aumento dal 5,8% dell’anno precedente. In valori assoluti, i disoccupati stimati nell’UE sono 13 milioni 225 mila, di cui 10 milioni 937 mila nell’area euro. La disoccupazione under 25 resta elevata: 15,1% nell’UE e 14,6% nell’eurozona, con circa 2,9 milioni di giovani senza lavoro. Per quanto riguarda l’Italia i senza lavoro a novembre erano il 5,7%. Il dato segna un progresso dal 5,8 di ottobre e dal 6,2% di novembre 2024

sat/azn