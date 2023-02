“Disastro annunciato in Atc1”: la lettera ai cacciatori

“Avremmo voluto aver torto – scrive oggi Federcaccia Umbria – esserci sbagliati, vedere oggi l’Atc Pg1 navigare nell’oro e riempire le nostre valli di stanziale e senza più danni all’agricoltura. Invece no, è andata esattamente come da noi previsto”.

E si ricordano le tante cose che non vanno: “Danni calati ma ancora ingenti e che assorbono gran parte dei fondi a disposizione; ZRC ridotte ai minimi termini (più che dimezzate le catture di fagiani e di lepri in pochi anni) e selvatici complessivi per il ripopolamento portati in un solo anno a due terzi e per finire un ritardo importante nella programmazione del piano di ripopolamento globale che ha precluso ogni operazione di cattura fino al 4 febbraio e che ancora non consente alle AV di compensare in parte a questo disastro”.

“Praticamente un fallimento su tutta la linea che ci auguriamo sia propedeutico ad un rinnovamento profondo e decisivo negli imminenti rinnovi degli Atc” sentenzia Federcaccia Umbia. Che conclude così la sua lettera aperta: “Rassicuriamo tutti i cacciatori sul fatto che Federcaccia vigilerà e si impegnerà perchè in questo ambito Atc Pg1 che era il fiore all’occhiello per la stanziale a livello regionale si ritorni ad una gestione equilibrata e funzionale alla caccia”.