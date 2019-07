Disagi cimitero Monteleone di Spoleto, Lega “troppi disservizi per essere tumulati”

Disagi e disservizi presso il cimitero di Monteleone di Spoleto denunciati quasi quotidianamente dai cittadini. Sporcizia, incuria e disorganizzazione, queste le principali criticità elencate dagli esponenti locali della Lega che raccontano anche di un fatto increscioso avvenuto pochi giorni fa:

“Non è stato possibile tumulare una defunta, perché la cooperativa incaricata dei servizi cimiteriali non era disponibile; i parenti hanno tentato di mettersi in contatto con il Comune per attivare le procedure di rito, ma, come spesso accade, nessuno ha risposto. Quando una conoscente della defunta si è recata in Comune per chiedere spiegazioni è successo il caos, nessuno sapeva cosa fare. Alla fine è stata presa una decisione assurda: la bara è stata deposta sul pavimento – secondo quanto riferiscono nella nota gli esponenti del Carroccio- di quella che dovrebbe essere la camera mortuaria del cimitero comunale, che risulta però sporca e senza neanche un tavolo. Solo il giorno dopo la donna ha avuto la degna sepoltura che merita e per la quale ha dovuto aspettare come accade nei cimiteri delle grandi città. Non è possibile tollerare tutto questo, i defunti meritano rispetto. I cittadini sono stanchi dei continui disservizi che si verificano presso il cimitero di Monteleone di Spoleto – conclude la Lega – Di recente avevano anche dato vita a una raccolta firme per chiedere l’intervento dell’amministrazione, consegnando al sindaco quasi 300 sottoscrizioni. Che fine hanno fatto quelle firme? Perché tutto è ancora come prima, se non peggio? L’Amministrazione deve intervenire subito”.

