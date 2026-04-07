Disabilità, per i medici certificatori corsi di formazione sulla riforma - Tuttoggi.info

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Disabilità, per i medici certificatori corsi di formazione sulla riforma

ItalPress

Disabilità, per i medici certificatori corsi di formazione sulla riforma

Mar, 07/04/2026 - 15:03

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ROMA (ITALPRESS) – Dovrà essere pienamente operativa dall’1 gennaio 2027 la riforma in materia di disabilità voluta dal ministro Alessandra Locatelli. Una riforma che dà attuazione alla legge 227 del 2021 approvata all’unanimità dal Parlamento. Si tratta di un appuntamento di grande rilevanza sociale al quale istituzioni e professionisti si stanno preparando attraverso una serie di tappe di avvicinamento previste dalla fase di sperimentazione. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), in collaborazione con il ministero per le Disabilità ha promosso una nuova serie di corsi di formazione a distanza rivolti ai medici certificatori.

sat/gtr

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